Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tritt nach starkem Wochenstart auf der Stelle

02.04.2019, 09:17 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem starken Wochenstart lässt es der Dax am Dienstag etwas langsamer angehen: Binnen der ersten Handelsminuten trat der deutsche Leitindex am Morgen mit plus 0,08 Prozent nahezu auf der Stelle bei 11 691,46 Punkten.

Am Vortag hatten noch starke internationale Konjunkturdaten beflügelt und den Dax um mehr als ein Prozent angeschoben. Nach einem Sprung über die Marke von 11 600 Punkten war den Index im Handelsverlauf mit bis zu 11 706 Punkten wieder fast an seine einfache 200-Tage-Linie herangerückt, die ihn Mitte des Vormonats aufgehalten hatte. Das Brexit-Chaos lassen Anleger nach Einschätzung von Marktbeobachtern vorerst weiter außer Acht.

Für den MDax ging es im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 25 135,40 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam mit einem Plus von 0,06 Prozent auf 3387,48 kaum vom Fleck.