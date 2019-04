Aktien New York Schluss: Dow schwächelt

02.04.2019, 22:13 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat der wichtigste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach seinem starken Start in den Monat April am Dienstag moderat nachgegeben. Tags zuvor hatten besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten von Industrie-Unternehmen in China und den USA für Auftrieb gesorgt und die Standardwerte-Indizes auf ihren höchsten Stand seit fast einem halben Jahr katapultiert. Nun dämpften schwache Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter die Kauflaune etwas. Hinzu kam eine Gewinnwarnung der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance.

Der Leitindex Dow beendete den Handel mit minus 0,30 Prozent auf 26 179,13 Punkte. Der den breiten Markt abdeckende S&P 500 schloss prozentual unverändert bei 2867,24 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte zugleich um 0,28 Prozent auf 7499,64 Zähler zu.

Wie das US-Handelsministerium mitteilte, waren die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter verglichen mit dem Monat Januar um 1,6 Prozent gesunken und damit etwas weniger stark als erwartet. Laut Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba ist der Rückgang im Februar zu einem großen Teil den schwachen Boeing -Bestellungen geschuldet. "Leicht rückläufig dagegen sind die zivilen Investitionsgüteraufträge ohne Flugzeuge", gab er zu bedenken. Die Aufträge für Kapitalgüter ohne Militär und Flugzeuge waren um 0,1 Prozent gefallen, prognostiziert worden war indes ein leichter Anstieg.