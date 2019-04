Aktien Asien: Anleger holen nach Rally erst einmal Luft - CSI steigt aber weiter

04.04.2019, 09:36 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rally haben die Börsen Asiens am Donnerstag teilweise die Kraft verlassen. Während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen um rund 1 Prozent auf 4062,2 Punkte stieg, fiel der Hang Seng in Hongkong zuletzt um 0,37 Prozent.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schaffte knapp den Sprung in die Gewinnzone und schloss mit einem Miniplus von 0,05 Prozent auf 21 724,95 Punkte. Die Börsen hatten jüngst von Fortschritten im US-chinesischen Handelsstreit profitiert. Nun warteten die Anleger erst einmal auf konkrete Ergebnisse, hieß es am Markt.