Aktien New York: Dow setzt Rally fort - Tesla sacken ab

04.04.2019, 16:52 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist der Dow Jones Industrial am Donnerstag erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. Die sich immer mehr verdichtenden Hinweise auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China trieben die Kurse noch ein Stück weiter nach oben. Der Dow legte im frühen Handel um 0,39 Prozent auf 26 321,08 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober zu.

Zudem gab es erfreuliche Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. Dort bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt robust. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren gefallen. Am Freitag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht für den Monat März das konjunkturelle Highlight der Börsenwoche auf der Agenda.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 gab am Donnerstag um 0,05 Prozent auf 2872,03 Punkte nach. Der Nasdaq 100 verlor 0,37 Prozent auf 7517,43 Zähler. Hier sprachen Händler von Gewinnmitnahmen, nachdem der technologielastige Auswahlindex am Vortag bereits auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober geklettert war.

Thema Nummer eins an den US-Börsen ist Tesla. Der Elektroautobauer hatte im ersten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge an die Kundschaft gebracht. Der Kurs sackte um neun Prozent ab. Die Zahlen zur Produktion und zu den Auslieferungen seien erheblich schlimmer als befürchtet, schrieb Analyst Ryan Brinkman von der Bank JPMorgan. Das in der Massenproduktion noch relativ unerfahrene Unternehmen hatte zu Jahresbeginn große Probleme, den Auslieferungsbeginn des Model 3 nach Europa und China zu stemmen.

Aktien von Boeing stiegen um 2,6 Prozent. Die Besatzung der in Äthiopien abgestürzten Maschine vom Typ 737 Max befolgte einer ersten Untersuchung zufolge alle vom Hersteller vorgesehenen Verfahren. Dennoch hätten die Piloten das Flugzeug nicht unter Kontrolle bringen können, sagte die äthiopische Transportministerin Dagmawit Moges in Addis Abeba bei der Vorstellung des vorläufigen Untersuchungsberichts zu dem Unglück vom 10. März. Im Fokus steht vor allem eine umstrittene Steuerungssoftware, die bereits beim Crash einer baugleichen Boeing der Fluggesellschaft Lion Air in Indonesien als eine mögliche Ursache galt.

Die Handelsplattform Tradeweb Markets steht vor dem bislang zweitgrößten Börsengang des Jahres in den USA. Das Unternehmen sammelte mit der Ausgabe neuer Aktien 1,1 Milliarden US-Dollar (979 Millionen Euro) ein. Dabei wurde Tradeweb mehr Anteile los als geplant und konnte zudem pro Stück einen höheren Preis erzielen als eigentlich vorgesehen. Das Unternehmen, auf dessen Plattform Anleihen und Finanzinstrumente gehandelt werden, platzierte bei Anlegern 40 Millionen Aktien zum Stückpreis von 27 Dollar. Ursprünglich hatte die Preisspanne bei 24 bis 26 Dollar gelegen. Im frühen Handel gab es für die Papiere noch keinen ersten Börsenkurs.

Papiere des Bier- und Weinkonzerns Constellation Brands legten nach Quartalszahlen um 3,4 Prozent zu. Vor allem beim Bier habe das Unternehmen mehr ausgeliefert als erwartet, sagte Analystin Judy Hong von Goldman Sachs.

Aktien von Walt Disney gewannen 1,7 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Bewertung der Papiere des Unterhaltungskonzerns mit "Kaufen" wieder aufgenommen hatte.