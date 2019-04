dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Wenig Bewegung

09.04.2019, 07:33 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGT - Der Dax dürfte am Dienstag wie schon zum Wochenbeginn unter der Marke von 12 000 Punkten verharren. Vom Broker IG wurde der Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Viertelprozent niedriger auf 11 932 Punkte taxiert. Eine Fortsetzung der Rally der vergangenen Woche zeichnete sich somit zunächst nicht ab.

USA: - ETWAS SCHWÄCHER - Anleger an der Wall Street haben am Montag nach zwei starken Börsenwochen etwas Vorsicht walten lassen. Marktbeobachtern zufolge holen Anleger nun erst einmal Luft, nachdem es im Handelskonflikt zwischen den USA und China zuletzt keine Neuigkeiten gegeben hatte.

ASIEN: - EREIGNISLOSER HANDEL - An Asiens Aktienmärkten tut sich am Dienstag wenig. Japans Nikkei 225 notiert wenig verändert bei 21 780,67 Punkten. Chinas CSI 300 liegt 0,6 Prozent im Plus bei 4 081,57 Punkten, und Hongkongs Hang Seng ist 0,31 Prozent höher bei 30 169,32 Punkten.

DAX 11.963,40 -0,39%

XDAX 11.950,18 -0,42%

EuroSTOXX 50 3.438,06 -0,27%

Stoxx50 3.172,22 -0,05%

DJIA 26.341,02 -0,32%

S&P 500 2.895,77 0,10%

NASDAQ 100 7.599,74 0,28%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,23 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1265 0,01%

USD/Yen 111,33 -0,14%

Euro/Yen 125,41 -0,12%

ROHÖL:

Brent 71,18 +0,08 USD

WTI 64,55 +0,15 USD

