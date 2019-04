Aktien Asien: Kaum verändert - Anleger warten auf Ausgang der Handelsgespräche

09.04.2019, 08:56 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Asiens haben sich am Dienstag zwar uneinheitlich, zugleich aber nahe an ihren Vortagesschlussständen präsentiert. Die Anleger warteten vor allem auf Neuigkeiten zum Handelsstreit zwischen den USA und China, sagten Marktanalysten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,19 Prozent höher bei 21 802,59 Punkten und machte seine moderaten Verluste vom Montag damit nahezu wett. In den Fokus an Japans Börse rückten insbesondere die Aktien von Sony, die um etwas mehr als 9 Prozent nach oben sprangen. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, dem zufolge der US-Hedgefonds Third Point zum zweiten Mal in sechs Jahren eine Beteiligung an dem Elektronikkonzern erwerben will. Der Fonds wolle von Sony zudem verlangen, Geschäftsteile zu verkaufen, hieß es. Ein Sony-Sprecher habe dies nicht kommentieren wollen.

In China drehte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen in seiner letzten Handelsstunde am Dienstag ins Minus und gab zuletzt um 0,01 Prozent auf 4056,86 Punkte nach.

Der Hang Seng in Hongkong stieg zugleich um 0,12 Prozent auf 30113,65 Punkte.