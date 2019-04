DAX-FLASH: Dax verharrt nach wie vor unter 12 000 Punkten

11.04.2019, 07:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Stagnation lautet weiterhin das Motto am deutschen Aktienmarkt. Ohne klare Kursvorgaben aus dem späten US-Handel am Vortag dürfte der Dax am Donnerstag zum Auftakt leicht nachgeben. Damit verharrt der Leitindex wie schon seit Wochenbeginn unter der runden Marke von 12 000 Punkten. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte niedriger auf 11 898 Zähler.

"Alles in allem befindet sich der Dax weiter im Aufwärtsmodus, wenn auch haarscharf", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel in einem Marktkommentar. Bis auf 12 500 Punkte könne die zu Jahresanfang begonnene Rally des Dax noch tragen.

An der Wall Street hatten die Kurse am Vorabend auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed kaum reagiert. In China lasteten am Donnerstag Sorgen um das Wirtschaftswachstum auf den Börsen, die unter Druck gerieten.