Aktien New York: Kaum Bewegung

11.04.2019, 15:52 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Indizes an den US-Börsen haben sich am Donnerstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Weder gibt es wegweisende Konjunkturdaten noch Quartalsberichte schwergewichtiger Konzerne. Erst am Freitag kommt die Berichtssaison mit den US-Banken JPMorgan und Wells Fargo in Fahrt.

Der Dow Jones Industrial und der breit gefasste S&P 500 legten in den ersten Minuten nach dem Start um jeweils 0,05 Prozent auf 26 170,71 beziehungsweise 2889,67 Punkte zu. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 notierte mit minus 0,01 Prozent auf 7610,88 Punkten ebenfalls fast unverändert.

Die US-Produzentenpreise waren im März gestiegen und lagen insgesamt über den Erwartungen. Im Jahresverlauf rechnen die Experten der Helaba auch von daher tendenziell mit steigendem Preisdruck, wofür auch die sehr gute Arbeitsmarktsituation spreche. "Die aktuellen Preiszahlen setzen die amerikanische Notenbank jedoch nicht unter Handlungsdruck, die Leitzinsen zu erhöhen", kommentierte Analyst Patrick Boldt. Auch Erwartungen, dass die Zinsen gesenkt werden könnten, erschienen vor diesem Hintergrund nicht angemessen.