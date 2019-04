DAX-FLASH: 12000 Punkte wohl noch eine Nummer zu groß für den Dax

12.04.2019, 07:19 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mangels größerer Impulsen scheint der Dax auch am letzten Handelstag der Woche zunächst vor der Hürde von 12 000 Punkten scheuen. Vor den Quartalszahlen der US-Großbanken JPMorgan und Wells Fargo am Mittag halten Anleger das Pulver noch trocken. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn knapp neun Punkte höher auf 11 944 Zähler.

Somit zeichnet sich für die zu Ende gehende Woche ein Rücksetzer um 0,6 Prozent ab. Der deutsche Leitindex war zwar gegen Ende vergangener Woche nach einer Rally auf mehr als 12 000 Zähler gestiegen, konnte sich aber nicht darüber festsetzen.

Vom späten Handel an der Wall Street am Vortag gibt es am Morgen ebenso wenig klare Trendvorgaben wie aus Fernost: Während die Kurse in Japan stiegen, gaben sie an den chinesischen Börsen nach. Dort belasteten Beobachtern zufolge schwache Handelsdaten im Februar die Notierungen.