Aktien Frankfurt Ausblick: Dax weiter auf Richtungssuche

12.04.2019, 08:21 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax scheint die 12 000 Punkte auch am letzten Handelstag der Woche zu scheuen. Eine Stunde vor dem Handelsstart lässt der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Leitindex mit 11 934 Punkten einen so gut wie unveränderten Start erwarten. Das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx 50 wird ebenfalls wenig bewegt erwartet.

Am Morgen mangelt es dem Dax - auch wegen unklarer Trendvorgaben aus Übersee - einmal mehr an den nötigen Impulsen, um in dieser Woche doch noch die runde Marke von 12 000 Punkten in Angriff zu nehmen. Dort war seine jüngste Rally in der Vorwoche vorerst zu Ende gegangen, zuletzt hatte er sich zwischen 11 850 und 11 990 Punkten in einem engeren Rahmen hin und her bewegt. Für die zu Ende gehende Woche zeichnet sich ein Rücksetzer um 0,6 Prozent ab.

Vor den am Mittag erwarteten Quartalszahlen der US-Großbanken JPMorgan und Wells Fargo, die in den USA die nächste Runde der Unternehmensberichte einläuten, halten Anleger ihr Pulver noch trocken. "Die Ergebnisse der Großbanken gelten als Vorlaufindikator, da ihre Entwicklung tendenziell die Konjunkturerwartungen der Anleger widerspiegelt", sagte Marktexperte Martin Siegert von der LBBW.

Ruhig wie am Gesamtmarkt ging es zu Wochenschluss auch bei Einzelwerten zu. Die Aktien der Software AG waren hier mit einem vorbörslichen Kursanstieg um 1 Prozent die Ausnahme. Der Softwarekonzern rechnet nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal in seinem Geschäft mit Datenbanksystemen und Großrechnern nun mit mehr Umsatz als bisher.

Unter den Nebenwerten wurden Medigene vorbörslich von einer Analystenstudie um 1,5 Prozent nach unten gezogen. Die Baader Bank hatte ihre bisherige Kaufempfehlung für die Papiere des Immuntherapie-Spezialisten gestrichen. Eine schleppende Patientenrekrutierung für die klinische Studie zum Blutkrebs-Wirkstoffkandidaten MDG1011 verleitete den Analysten Bruno Bulic zu einer Senkung des angenommenen Unternehmenswerts.