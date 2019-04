Anleger sollten aufpassen

Warum kleine Goldbarren teurer sind als große

16.04.2019, 00:05 Uhr | dpa-tmn

Die Deutschen horten Gold wie nie, denn es gilt als relativ sichere Anlage. Damit die Rechnung aufgeht, sollte man allerdings nicht zu kleine Mengen kaufen. Und das hat einen guten Grund.

Wer Geld in Gold anlegen möchte, greift gerne zu Goldmünzen oder Barren. Und das tun die Deutschen offenbar mit Begeisterung: Unsere Gold-Vorräte haben einen neuen Rekordstand erreicht.

Zu bekannten Münzen zählen etwa der südafrikanische Krügerrand oder der kanadische Maple Leaf. Münzen und Barren sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Sie bestehen in aller Regel aus Feingold (999er Gold). Verkauft werden sie von Banken und Edelmetallhändlern. Das Gewicht wird meist in Feinunzen angegeben (1 Feinunze entspricht 31,1 Gramm).

Preisaufschlag frisst den Gewinn

Wichtig zu beachten: Der Verkaufspreis ist meist höher als der Ankaufspreis. Denn auch die Anbieter wollen Gewinn erzielen. Der Aufschlag bei Goldbarren mit nur 1 Gramm Gewicht kann bis zu 20 Prozent betragen, erklärt die Stiftung Warentest. So stark müsste der Goldpreis also steigen, damit beim Verkauf zumindest der Kaufpreis wieder hereinkommt. Je größer die Münze oder der Barren, desto geringer ist meist der Aufschlag.







Anleger sollten immer bedenken, dass der Preis von Gold schwankt: Kostete eine Feinunze Gold im Jahr 2000 knapp 300 US-Dollar, mussten Anleger im Sommer 2011 kurzfristig über 1.900 US-Dollar zahlen. Derzeit wird Gold mit knapp 1.290 Euro gehandelt. Rendite erwirtschaften Anleger hierbei nur über den Preis.