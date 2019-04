Aktien Frankfurt Schluss: Vorösterliche Ruhe kehrt ein

15.04.2019, 18:10 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zu Beginn der Karwoche haben sich Anleger nicht recht aus der Deckung getraut. Zwar stand am Montag für den Dax ein Plus von 0,17 Prozent auf 12 020,28 Punkte zu Buche. Das Handelsgeschäft verlief nach Aussage von Händlern aber impuls- und lustlos. Zum Einen ist die Saison der Quartalsberichte noch nicht angelaufen, zum Anderen dünnt der Aktienhandel in den Osterferien erfahrungsgemäß spürbar aus.

Trotz des Aufschlags konnte sich der Leitindex erneut nicht weit von der Marke von 12 000 Zählern nach oben absetzen. "Noch kämpft der Markt mit der psychologischen Hürde", sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Auf diesem Kursniveau hielten sich aktuell schwache Wirtschaftsdaten einerseits mit der Hoffnung der Anleger auf eine Besserung im zweiten Halbjahr andererseits die Waage.

Auch im Devisen- und Anleihehandel tat sich am Montag wenig. Marktexperten rechnen in der verkürzten Osterwoche nicht mit spektakulären Bewegungen. Der MDax der mittelgroßen Titel rückte mit 0,48 Prozent auf 25 582,79 Punkte etwas weiter vor als der Dax.

Quartalsberichte aus der Bankenbranche in den USA gaben den Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank am Nachmittag keine neuen Impulse mehr. Aktien der Deutschen Bank legten um 0,43 Prozent zu, die der Commerzbank gewannen 1,3 Prozent.

Aktien von Daimler schlossen 0,3 Prozent leichter. Bei etwa 60 000 SUV des Autobauers sollen Abgaswerte mit Hilfe eines Computerprogramms auf dem Prüfstand gesenkt worden sein, wie die "Bild am Sonntag" berichtete. Daimler teilte daraufhin mit, dass die fraglichen Autos des Modells Mercedes-Benz GLK 220 CDI zu jenen Euro-5-Dieseln gehörten, bei denen man freiwillige Software-Updates vornehme - und nicht zu jenen 700 000 Fahrzeugen, für die das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) vergangenes Jahr einen Rückruf angeordnet habe.

Im MDax zogen die Papiere der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet mit plus 3,7 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Die Entwicklung folgte der Euphorie beim Börsendebüt der Rocket-Beteiligung Jumia Technologies in den USA am Freitag. Die Papiere des Online-Versandportals hatten am ersten Handelstag im Vergleich zum Ausgabepreis um etwas mehr als 75 Prozent zugelegt.

Die Aktien von Carl Zeiss Meditec legten um 2,2 Prozent zu und bauten damit den mehr als sechsprozentigen Gewinn vom Freitag aus. Auf die vor dem Wochenende vorgelegten Quartalszahlen des Herstellers von Medizintechnik folgten nun zahlreiche positive Analystenkommentare.

Papiere der Software AG legten um 4,6 Prozent zu. Die Landesbank Baden-Württemberg hatte die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" erhöht.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx schloss 0,08 Prozent höher auf 3450,46 Zähler. In Paris ging es mit dem Cac 40 ebenfalls leicht aufwärts, in London trat der FTSE 100 auf der Stelle. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab zum europäischen Handelsende nach.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,06 Prozent am Freitag auf minus 0,01 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,17 Prozent auf 142,52 Punkte. Der Bund-Future stieg am Abend um 0,04 Prozent auf 164,67 Punkte.

Der Eurokurs bewegte sich kaum und lag zuletzt bei 1,1306 US-Dollar. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1313 (Freitag: 1,1321) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8839 (0,8833) Euro gekostet./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---