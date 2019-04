dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursverluste erwartet

18.04.2019, 07:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET - Dem Dax dürfte am letzten Handelstag vor Ostern vorerst der Schwung verloren gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn gut 0,2 Prozent tiefer auf 12 129 Punkte. Damit könnte eine sechstägige Gewinnstrecke, die den Leitindex zuletzt auf neue Hochs seit mehr als einem halben Jahr geführt hatte, am Donnerstag vorerst zum Ende kommen. In der Karwoche hat er bislang 1,3 Prozent zugelegt. Zuvor war die Rally in New York bereits zum Erliegen gekommen und in Asien waren die Vorzeichen am Morgen negativ.

USA: - NASDAQ 100 MIT REKORDHOCH - Der technologielastige US-Auswahlindex Nasdaq 100 hat am Mittwoch seine Rally seit Jahresbeginn mit dem Sprung auf ein Rekordhoch gekrönt. Dabei halfen deutliche Kursgewinne bei den Aktien von Qualcomm und Intel. Bei den Standardwerten aber setzte sich die bisher träge Entwicklung vor den Osterfeiertagen fort. Der Dow Jones Industrial bewegte sich mit minus 0,01 Prozent auf 26 449,54 Punkte nur wenig.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag etwas schwächer tendiert. Für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen ging es um 0,35 Prozent nach unten. Hongkongs Hang Seng fiel mit 0,60 Prozent noch deutlicher. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt 0,78 Prozent ein. Zuletzt hatte auch in Asien der Optimismus die Oberhand gewonnen und die Aktienkurse in die Höhe getrieben.

^

DAX 12.153,07 0,43%

XDAX 12.172,90 0,68%

EuroSTOXX 50 3.477,73 0,41%

Stoxx50 3.162,31 0,00%

DJIA 26.449,54 -0,01%

S&P 500 2.900,45 -0,23%

NASDAQ 100 7.680,72 0,34%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 164,51 0,10%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1295 0,00%

USD/Yen 111,90 -0,15%

Euro/Yen 126,37 -0,14%°

ROHÖL:

^

Brent 71,72 +0,10 USD

WTI 63,83 +0,07 USD°