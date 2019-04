Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt nach sechs Tagen mit Gewinnen leicht nach

18.04.2019, 09:22 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach sechs freundlichen Handelstagen in Folge hat der Dax am Gründonnerstag einen kleinen Teil seiner Gewinne abgeben. Im frühen Geschäft sank er um 0,16 Prozent auf 12 133,62 Punkte, war allerdings zur Wochenmitte noch auf ein neues Halbjahreshoch geklettert. In der Karwoche legte das Börsenbarometer damit bislang um gut ein Prozent zu.

Der MDax verlor am Donnerstagmorgen 0,18 Prozent auf 25 750,19 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx gab um 0,10 Prozent auf 3474,40 Punkte nach. Die seit ein paar Handelstagen gedämpfte Stimmung an der New Yorker Wall Street und die Schwäche an Asiens Börsen am Donnerstag strahle nun wohl auf die europäischen Märkte aus, sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets.

Auch Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sprach von leichten Gewinnmitnahmen vor den Osterfeiertagen. Er verwies dafür auch auf den wegen Ostern um einen Tag vorgezogenen Verfallstermin von Optionen an den Terminbörsen. Die Marke von 12 000 Punkten im Dax gelte als Dreh- und Angelpunkt. "Einige dürften Interesse daran haben, den Dax deutlich nach oben oder unten zu bewegen", glaubt er.