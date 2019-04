Aktien New York: Zurückhaltung vor Ostern - Starker Dollar trübt die Stimmung

18.04.2019, 16:44 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die anstehenden Osterfeiertage haben die Anleger an der Wall Street am Donnerstag in der Defensive gehalten. Leicht negative Impulse verlieh der festere US-Dollar, da eine starke US-Währung gemeinhin die Gewinne heimischer Unternehmen im Ausland schmälert.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich im frühen Handel am Montag mit plus 0,04 Prozent auf 26 460,42 Punkte kaum vom Fleck. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,22 Prozent auf 2894,08 Punkte nach unten.

Der Nasdaq 100 verbuchte ein Minus von 0,32 Prozent auf 7656,23 Zähler. Der technologielastigen Auswahlindex war zur Wochenmitte noch auf ein Rekordhoch gestiegen.