DAX-FLASH: Ruhiger Start erwartet nach dem Osterwochenende

23.04.2019, 07:21 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Gewinnserie dürfte der Dax kaum verändert in die verkürzte Handelswoche nach dem Osterfest gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte höher auf 12 230 Punkte. Alleine in den vergangenen sieben Handelstagen war er mit über 3 Prozent Plus von Jahreshoch zu Jahreshoch geklettert.

An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial seine jüngsten Gewinne am Ostermontag weitgehend verteidigt. Auch in Asien gab es am Morgen keine größeren Ausschläge.

In den kommenden Tagen haben sich die Börsianer durch eine wahre Flut an Quartalszahlen zu kämpfen. Die Qualität der Ergebnisse, vor allem aber die Prognosen der Unternehmen für den Rest des Jahres, dürften darüber entscheiden, ob es nach der beeindruckenden Rally seit Jahresbeginn weiter aufwärts geht.