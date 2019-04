dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert erwartet

25.04.2019, 07:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Nach der inzwischen neuntägigen Gewinnserie dürften es die Anleger im Dax am Donnerstag zunächst ruhig angehen lassen: Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte höher auf 12 320 Punkte. Seit seinem letzten Verlusttag ist der Dax um fast 4 Prozent von Jahreshoch zu Jahreshoch geklettert. Vor allem Quartalsberichte wie beispielsweise von Bayer dürften zunächst für Bewegung sorgen.

USA: - ETWAS SCHWÄCHER - Die Quartalsberichte etlicher großer US-Konzerne haben den Börsen am Mittwoch keinen weiteren Auftrieb mehr gegeben. Nach den neuen Hochs der Leitindizes am Vortag hielten sich die Anleger merklich zurück. "Die US-Aktien waren richtungslos, bevor wir uns immer mehr dem Höhepunkt der Berichtssaison nähern", sagte Stratege Chris Hussey von der Investmentbank Goldman Sachs. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag noch auf den höchsten Stand seit mehr als einem halben Jahr gestiegen war, gab um 0,22 Prozent auf 26 597,05 Punkte nach.

ASIEN: - OHNE EINHEITLICHEN TREND - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während Japans Nikkei 225 um rund ein halbes Prozent zulegte, büßte Hongkongs Hang Seng 0,04 Prozent ein und Chinas CSI 300 gab 0,78 Prozent nach. Die japanische Zentralbank hielt angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest.

DAX 12.313,16 0,63%

XDAX 12.318,31 0,62%

EuroSTOXX 50 3.502,63 -0,03%

Stoxx50 3.185,24 -0,01%

DJIA 26.597,05 -0,22%

S&P 500 2.927,25 -0,22%

NASDAQ 100 7.784,41 -0,34%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,75 -0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1152 -0,03%

USD/Yen 112,00 -0,17%

Euro/Yen 124,98 -0,13%°

ROHÖL:

Brent 74,61 +0,03 USD

WTI 65,80 -0,09 USD°