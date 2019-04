Kräftiger Gewinnsprung

Microsoft ist jetzt über eine Billion Dollar wert

25.04.2019, 09:24 Uhr | dpa-AFX, rtr, t-online.de

Das gut laufende Cloud-Geschäft hat dem Software-Konzern im abgelaufenen Quartal einen großen Aufschwung verschafft. Der Umsatz des Unternehmens stieg in den letzten drei Monaten bis Ende März um 14 Prozent auf 30,57 Milliarden Dollar.



Der Software-Riese Microsoft hat zu Jahresbeginn dank boomender Cloud-Dienste deutlich mehr Gewinn und Umsatz gemacht. Im dritten Geschäftsquartal (bis Ende März) legte der Überschuss im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar (7,9 Milliarden Euro) zu, wie Microsoft am Mittwoch nach US-Börsenschluss am Konzernsitz in Redmond (US-Bundesstaat Washington) mitteilte.



Im vergangenen Quartal profitierte Microsoft von einem florierenden Cloud-Geschäft. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 30,57 Milliarden Dollar. Beim Microsoft-Flaggschiff – der Azure-Plattform für Unternehmen – kletterte der Umsatz um 73 Prozent.

Microsoft vergrößert Abstand zu Apple

Mit seinem Gewinnzuwachs überflügelt der Softwareriese den Apple-Konzern. Im nachbörslichen Handel stiegen die Microsoft-Aktien um 4,6 Prozent. Die Marktkapitalisierung erhöhte sich dadurch auf 1,002 Billionen Dollar.









Apple-Papiere legten 0,4 Prozent zu, der Börsenwert betrug 980 Milliarden Dollar. Der iPhone-Hersteller war das erste US-Unternehmen, das die Billionen-Marke erreichte. Das war im August vergangenen Jahres. Seitdem hat die Apple-Aktie wegen schwächelnder iPhone-Verkäufe eingebüßt.