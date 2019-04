DAX-FLASH: Dax stagniert - April könnte starker Monat werden

29.04.2019, 07:13 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Lethargisch dürfte sich zum Wochenstart der deutsche Aktienhandel präsentieren. Der Dax verharrt voraussichtlich unter dem Hoch vom Mittwoch bei 12 350 Zählern. Mangels Impulsen taxierte der Broker IG den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start vier Punkte höher auf 12 319 Zähler. Schon am Freitag an der Wall Street war erste kurz vor der Schlussglocke etwas Schwung in die Notierungen gekommen.

Der April könnte zu einem Erfolgsmonat für den deutschen Aktienmarkt werden: Um fast sieben Prozent hat der Dax in diesem Monat bislang bereits zugelegt und war am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober vergangenen Jahres geklettert. Allerdings werden die Kurse Börsianern zufolge damit auch immer anfälliger für Gewinnmitnahmen und einen deutlicheren Rücksetzer.