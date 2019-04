Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet mit wenig Energie in die neue Woche

29.04.2019, 09:20 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag nur mühsam in die Gänge gekommen. Der deutsche Leitindex trat mangels Impulsen nach den ersten Handelsminuten mit plus 0,02 Prozent nahezu auf der Stelle bei 12 317,25 Punkten. Damit bleibt das Börsenbarometer weiterhin unter seinem am vergangenen Mittwoch erreichten Hoch bei 12 350 Zählern.

Etwas weniger lethargisch präsentierte sich am Montagmorgen der Index der mittelgroßen Werte MDax , er stieg um beflügelt durch solide Kursgewinne bei Einzelwerten wie Fielmann zuletzt um 0,23 Prozent auf 25 971,66 Punkte. Der EuroStoxx 50 gab hingegen um 0,20 Prozent nach.

Wegen der Osterferienzeit waren die Umsätze im Handel in den vergangenen Tagen eher dünn geblieben, mit einem Plus von inzwischen fast sieben Prozent im Dax dürfte sich der April jedoch als ein Erfolgsmonat erweisen. Die Stimmung bleibe angesichts der bislang solide verlaufenen Berichtssaison gut, sagte Marktbeobachter Milan Cutkovic von Axitrader. Hierzulande setzt sich die Berichtssaison im Dax am Montag mit den Zahlen von Covestro fort. Nach einem schwachen Jahresauftakt ging es für die Papiere des des Kunststoff-Herstellers im frühen Handel um gut zwei Prozent abwärts.