dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax macht Pause

30.04.2019, 07:40 Uhr | dpa-AFX

DEUTSCHLAND: - ETWAS TIEFER - Nach dem neuen Hoch des Dax dürfte es am Dienstag zunächst nicht weiter nach oben gehen. So taxierte der Broker IG den Dax am Dienstag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,15 Prozent niedriger auf 12 310 Zähler. Zum Wochenbeginn war der Dax auf den höchsten Stand seit Ende September geklettert. Der Dow Jones Industrial hatte sich am Vorabend indes kaum noch bewegt und von den fernöstlichen Börsen gab es am Morgen keine klaren Vorgaben.

USA: - REKORD - Zu Beginn einer mit wichtigen Wirtschaftsdaten reich bepackten Woche ist der marktbreite S&P 500 auf ein Rekordhoch geklettert. Im Fokus der Anleger stehe, ob die nächsten Konjunkturdaten, Unternehmensberichte und womöglich auch Neuigkeiten zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China die Aktienmarktrally in den Vereinigten Staaten weiter unterstützen werden, hieß es. Die vor dem Handelsstart an diesem Tag bekannt gegebenen Konsumausgaben und Inflationsdaten hatten zunächst allerdings kaum Impulse geliefert.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Asiens Aktienmärkte geben am Dienstag kein klares Bild ab. Während Hongkongs Hang Seng zur Stunde 0,48 Prozent tiefer auf 29 748,76 Punkten notiert, ist Chinas CSI 300 0,19 Prozent stärker bei 3907,63 Punkten.

DAX 12.328,02 0,10%

XDAX 12.340,57 0,12%

EuroSTOXX 50 3.501,94 0,04%

Stoxx50 3.190,37 0,09%

DJIA 26.554,39 0,04%

S&P 500 2.943,03 0,11%

NASDAQ 100 7.839,04 0,16%

Bund-Future 165,59 0,11%

Euro/USD 1,1188 0,02%

USD/Yen 111,52 -0,12%

Euro/Yen 124,82 -0,11%

Brent 71,76 -0,28 USD

WTI 63,39 -0,11 USD

