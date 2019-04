Aktien Asien Schluss: Ohne klare Richtung - Feiertag in Japan

30.04.2019, 08:24 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben sich am Dienstag mit uneinheitlicher Tendenz präsentiert. In China kletterte der CSI 300 im späten Handel um 0,10 Prozent auf 3904,40 Punkte. In Hongkong sank der Hang Seng dagegen um 0,53 Prozent auf 29 733,46 Punkte. In Japan wurde am Dienstag feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Aus konjunktureller Sicht gab es Neuigkeiten aus der chinesischen Industrie. Dort hat sich die Stimmung zuletzt überraschend etwas verschlechtert. Im April ging der vom Staat ermittelte Einkaufsmanagerindex ebenso zurück wie jener des Wirtschaftsmagazins "Caixin". Damit ist die Industrietätigkeit im Reich der Mitte zwar weiter expansiv, doch langsamer als zuvor.