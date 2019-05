Aktien New York: Gewinne auch dank Apple - S&P 500 klettert auf Rekordhoch

01.05.2019, 20:26 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Apples Geschäftsbericht, starke Beschäftigtenzahlen aus der Privatwirtschaft und eine überraschungslose Leitzinsentscheidung haben den US-Börsen am Mittwoch Gewinne beschert. Der marktbreite S&P 500 erklomm ein Rekordhoch.

Rund zwei Stunden vor Handelsschluss legte der Dow Jones Industrial um 0,25 Prozent auf 26 659,62 Punkte zu. Damit läuft das Wall-Street-Barometer wieder in gemächlichem Tempo in Richtung seines Zwischenhochs aus der vergangenen Woche. Sobald ihm der Sprung darüber gelingt, ist es bis zum Rekordhoch bei knapp unter 26 952 Punkten nicht mehr weit.

Der S&P 500 rückte zuletzt um 0,22 Prozent auf 2952,34 Punkte vor und kletterte bei zeitweise 2954 Zählern auf den höchsten Stand in seiner Geschichte. Der Nasdaq 100 stieg um 0,85 Prozent auf 7847,64 Punkte.

Der Blick auf die Wirtschaftsdaten zeigte Licht und Schatten. Die Beschäftigung in der Privatwirtschaft war im April deutlich stärker als erwartet gestiegen. Es wurde der stärkste Zuwachs seit Juli 2018 verzeichnet. Diese Zahlen gelten als Indikation für den monatlichen Arbeitsmarkt der US-Regierung, der am Freitag veröffentlicht wird.

Die Stimmung in der US-Industrie war dagegen überraschend auf den tiefsten Stand seit Oktober 2016 abgesackt. Der Gesamtindex lag allerdings weiter über der Schwelle von 50 Punkten, was auf eine wachsende Industrieproduktion hindeutet.

Unter den Einzelwerten standen vor allem die Anteile von Apple im Blick, die wieder auf den höchsten Stand seit Anfang November sprangen. Zuletzt legten sie an der Dow-Spitze noch um 7,0 Prozent auf 214,70 US-Dollar zu. Auf den Schreck im Weihnachtsgeschäft des iPhone-Herstellers folgte nun die Erleichterung. Die Lage habe sich inzwischen wieder deutlich gebessert, hatte Apple-Chef Tim Cook am Vorabend nach Börsenschluss gesagt. Zwar war der iPhone-Umsatz im Jahresvergleich weiter gesunken, aber weniger als Analysten erwartet hatten. Sowohl Umsatz als auch Gewinn je Aktie hätten positiv überrascht, schrieb etwa Matthew Cabral von der Credit Suisse.

An der Nasdaq bröckelten unterdessen die Gewinne der AMD-Aktie. Sie legte nach vorgelegten Quartalszahlen zuletzt nur noch um 0,4 Prozent zu. Der Chiphersteller gab zudem einen zuversichtlichen Ausblick und sprach von einer wieder wachsenden Umsatzdynamik nach der jüngsten Schwächeperiode.

Um 1,7 Prozent abwärts ging es zugleich für die Papiere des weltweit größten Biotech-Unternehmens Amgen. Der Konzern hatte im ersten Quartal wie von Experten erwartet seinen Umsatz stabil gehalten. Der Gewinn war zugleich weniger deutlich gefallen als Analysten erwartet hatten. Am Markt wurde allerdings der Ausblick moniert, denn Amgen hatte nur das untere Ende seiner Ergebnis- und Umsatzziele etwas nach oben angepasst.

Die Aktien von Fiat Chrysler weiteten ihre Verluste im Handelsverlauf aus und sanken um knapp 2 Prozent. Der Absatz des italienisch-amerikanischen Autobauers in den USA war im Monat April deutlicher als erwartet gesunken.