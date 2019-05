Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wenig bewegt - VW nach Zahlen gefragt

02.05.2019, 09:17 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax hat auch am Donnerstag nach der Feiertagspause der Rückenwind für größere Sprünge gefehlt. Die Anleger holen nach der Rally der vergangenen Monate weiter Luft. Zudem mussten sie sich erneut durch viele Geschäftszahlen kämpfen: Allein aus dem Dax legten Volkswagen , der Medizinkonzern Fresenius und dessen Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) Zahlen für das erste Quartal vor. Hinzu kamen Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe.

Wenige Minuten nach dem Handelsbeginn stieg der Dax um 0,05 Prozent auf 12 350,60 Punkte - damit knüpfte er an seine zuletzt lustlose Entwicklung an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor indes 0,13 Prozent auf 26 010,58 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,37 Prozent auf 3501,57 Zähler bergab.

An der Wall Street, wo am Mittwoch gehandelt worden war, hatten die Aktienkurse nach Aussagen der US-Notenbank zur Inflation ins Minus gedreht. Dagegen ging es in Hongkong zuletzt bergauf. Am japanischen Aktienmarkt fand wegen der sogenannten Goldenen Woche weiterhin kein Handel statt. Auch die chinesischen Festlandsbörsen blieben am Donnerstag geschlossen.