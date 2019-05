dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinnmitnahmen wegen Zollstreit-Eskalation

06.05.2019, 07:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWACH - Die Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA dürfte dem Dax zu Wochenbeginn den bereits länger erwarteten deutlichen Rückschlag bringen. Nach der jüngsten Rally von mehr als viereinhalb Prozent in nur einem Monat taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn fast anderthalb Prozent tiefer auf 12 235 Punkte. Am Freitag hatte er mit 12 435 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit September erreicht. Nun fuhr Donald Trump den Börsenbullen in die Parade: Unmittelbar vor einer neuen Runde in den seit Monaten laufenden Handelsgesprächen hatte er am Wochenende eine überraschende Ankündigung gemacht. Die bereits geltenden Sonderzölle auf Wareneinfuhren aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar würden schon von diesem Freitag an von bisher zehn auf 25 Prozent erhöht. Chinas Börsen knickten daraufhin am Morgen deutlich ein.

USA: - FEST - Der Boom auf dem US-Arbeitsmarkt hat den US-Börsen am Freitag zu Gewinnen verholfen. Enttäuschende Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor drückten nur kurzzeitig etwas auf die Laune der Anleger. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial kletterte um 0,75 Prozent nach oben auf 26 504,95 Punkte und konnte sich damit im Wochenverlauf letztlich fast stabil halten. Das Minus beträgt gerade einmal 0,1 Prozent. Der S&P 500 gewann am Freitag 0,96 Prozent auf 2945,64 Zähler. Der Nasdaq 100 rückte um 1,58 Prozent auf 7845,73 Punkte vor.

ASIEN: - SEHR SCHWACH - Die neue Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA hat die Börsen Chinas zum Wochenstart stark nach unten gezogen. Nachdem sich beide Seiten zuletzt recht optimistisch hinsichtlich einer baldigen Einigung gezeigt hatten, schockte die jüngste Entwicklung die Investoren umso mehr. So hatte US-Präsident Donald Trump wegen angeblich schleppender Verhandlungen eine Erhöhung von Zöllen angekündigt. Die Führung in Peking erwägt nun laut Medienberichten eine Absage der für diese Woche geplanten Handelsgespräche. In China knickte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen um knapp fünfeinhalb Prozent ein. Der Hang Seng in Hongkong fiel um mehr als drei Prozent. Beide waren in den letzten Monaten aber auch deutlich gestiegen, so dass viele Marktbeobachter einen Rückschlag für längst überfällig hielten.

DAX 12 412,75 +0,55%

XDAX 12 448,87 +0,98%

EuroSTOXX 50 3502,48 +0,39%

Stoxx50 3193,62 +0,49%

DJIA 26 504,95 +0,75%

S&P 500 2945,64 +0,96%

NASDAQ 100 7845,729 +1,58%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,66 +0,27%

DEVISEN:

Euro/USD 1,11930 -0,08%

USD/Yen 110,697 -0,36%

Euro/Yen 123,902 -0,45%

ROHÖL:

Brent 69,31 -1,54 USD

WTI 60,50 -1,44 USD

