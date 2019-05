Aktien Osteuropa Schluss: Verluste in Warschau und Moskau - Feiertag in Prag

08.05.2019, 19:25 Uhr | dpa-AFX

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - In einem europaweit wechselhaften Marktumfeld haben die wichtigsten osteuropäischen Börsen am Mittwoch mit unterschiedlichen Vorzeichen geschlossen. In Warschau und Moskau war die Tendenz schwach, in Budapest dagegen positiv. In Prag pausierte der Handel feiertagsbedingt.

Der ungarische Bux war mit einem Anstieg um 0,65 Prozent auf 41 350,33 Punkte die positive Ausnahme, nachdem die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Ungarn für dieses Jahr auf 3,7 Prozent angehoben hatte. Die Schwergewichte zeigten überwiegend eine positive Tendenz: Während die Titel des Mineralölkonzerns MOL knapp im Minus schlossen, ging es für die Aktien der OTP Bank um 0,2 Prozent aufwärts. Der Kurs von MTelekom stieg um 0,9 Prozent und die Papiere des Pharmakonzerns Gedeon Richter zogen sogar um 2,5 Prozent an.

In Warschau dagegen fiel der Wig-30 um 0,54 Prozent auf 2558,66 Punkte, während der breiter gefasste Wig um 0,56 Prozent auf 57 522,36 Zähler nachgab. Entgegen des Tagestrends gingen die Anteilsscheine des Schuh- und Textilkonzerns CCC und des Computerspieleentwicklers CD Projekt mit Kursgewinnen von mehr als 2 Prozent fest aus dem Handel. Auf der schwächeren Seite der Kurstafel standen die Titel der Alior Bank sowie der MBank mit Abgaben von bis zu 3 Prozent. Die Aktien des Kohlekonzerns Jastrzebska Spolka verbilligten sich sogar um satte 4,85 Prozent.

In Moskau verlor der RTSI-Index 0,39 Prozent auf 1233,05 Punkte.