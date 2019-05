Größte Premiere seit Jahren

Uber beim Börsenstart 75 Milliarden Dollar wert

10.05.2019, 12:21 Uhr | AFP, dpa, dru

Schon vorher war klar, dass der Fahrdienstleister Uber den größten Börsengang seit Jahren hinlegen wird. Doch nun ist klar, wie hoch die Firma tatsächlich bewertet wird.

Der Marktwert des US-Fahrdienstvermittlers Uber wird zum Börsenstart auf bis zu 82 Milliarden Dollar (73 Milliarden Euro) veranschlagt. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Bankenkreisen erfuhr, wird der Ausgabepreis der Aktie bei 45 Dollar festgesetzt. Dies liegt unter manchen der vorherigen Schätzungen. Uber selbst hatte Ende April einen Ausgabepreis in der Spanne zwischen 44 und 50 Dollar genannt. Uber will am Freitag an der New Yorker Börse starten.

Der Aktienpreis von 45 Dollar ergibt einen Marktwert des erst zehn Jahre alten Unternehmens von 75 Milliarden Dollar, wie es aus den Bankenkreisen hieß. Würden sämtliche Aktienoptionen und -darlehen einbezogen, liege der Wert bei 82 Milliarden Dollar.

Der Über-Börsengang gilt als Meilenstein für die junge Branche der auf Smartphone-Apps basierenden Fahrtvermittlungsdienste. Allerdings ist Ubers Börsendebüt von Unsicherheiten behaftet. Der Konkurrent Lyft - das zweitgrößte Unternehmen der Sparte - ist seit Ende März an der Börse und erlebte seither eine Talfahrt. Seit dem Börsenstart verlor Lyft mehr als 15 Prozent an Wert.





Für Uber ist die Vermittlung von Fahrtangeboten zwar das Kerngeschäft. Jedoch strebt das Unternehmen eine Führungsrolle bei der Entwicklung selbstfahrender Autos an.