dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabil erwartet

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach dem neuerlichen Rückschlag vom Vortag wird der Dax am Freitag stabil erwartet: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 11 980 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf rutschte der Dax vom höchsten Niveau seit September um rund 3,5 Prozent ab. Ungeachtet der laufenden Handelsgespräche mit China haben die USA die Sonderzölle auf Einfuhren aus dem Reich der Mitte in der Nacht mehr als verdoppelt. China kündigte unmittelbar danach "notwendige Gegenmaßnahmen" an.

USA: - VERLUSTE EINGEGRENZT - An den US-Börsen ist am Donnerstag neue Hoffnung auf einen guten Ausgang des Handelskonflikts zwischen China und den USA aufgekommen. Zwar gab der Dow Jones Industrial am Ende um 0,54 Prozent auf 25 828,36 Punkte nach. Er grenzte aber die Verluste im Handelsverlauf merklich ein: Im Tagestief hatte der Leitindex noch 1,7 Prozent eingebüßt und war auf den niedrigsten Stand seit Ende März gefallen.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Asiens Aktienmärkte tendieren uneinheitlich und schwanken stark, nachdem die USA am Freitagmorgen die Sonderzölle auf China erhöht haben. Japans Nikkei 225 gibt zur Stunde einen Prozent auf 21 287 Zähler ab, Chinas CSI 300 gewinnt dagegen 1,11 Prozent auf 3639,57 Punkte, und Hongkongs Hang Seng legt 0,56 Prozent auf 28 469,09 Punkte zu.

DAX 11.973,92 -1,69%

XDAX 12.081,44 -0,92%

EuroSTOXX 50 3.350,71 -1,95%

Stoxx50 3.075,19 -1,64%

DJIA 25.828,36 -0,54%

S&P 500 2.870,72 -0,30%

NASDAQ 100 7.582,75 -0,46%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,37 0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1226 0,09%

USD/Yen 109,67 -0,11%

Euro/Yen 123,11 -0,01%

ROHÖL:

Brent 70,23 -0,16 USD

WTI 61,60 -0,10 USD

