Aktien Frankfurt Ausblick: Wenig bewegter Wochenstart erwartet

13.05.2019, 08:21 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt steht am Montag vor einem kaum veränderten Handelsstart. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax am Morgen nur ein dünnes Plus von 0,07 Prozent auf 12 068 Punkte. Zwar hatten sich die US-Börsen am Freitagabend deutlich erholt, der Markt hierzulande hatte dies vor dem Wochenende mit seinen behaupteten Kursgewinnen aber schon ein Stück weit vorweg genommen. Experten bleiben nun zögerlich, was vorsichtigen Optimismus in puncto Handelsstreit betrifft.

Nachdem die aktuelle Gesprächsrunde im Zollstreit zwischen China und den USA am Freitag zu Ende ging, hatten die Beteiligten etwas mehr Optimismus an die Wall Street getragen. Ermutigend wirkten Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin, die später mit ähnlichen Worten auch von US-Präsident Donald Trump in einer Twitter-Nachricht bestätigt wurden. Demnach sind die Diskussionen mit den Vertretern aus China konstruktiv geführt worden - und sie sollen fortgesetzt werden.

Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Market sprach von "Optimismus am Markt, dass die USA und China weiter miteinander verhandeln und eine Eskalation des Handelsstreits vermieden werden könnte". Er hielt diesen Optimismus jedoch für fehl am Platz angesichts des zuletzt wieder härteren Tonfalls auf beiden Seiten. Die Gespräche zeigen schließlich auch: Echte Fortschritte suchen die Investoren weiter vergebens.

Hierzulande werden die Augen an diesem Montag weiter auf die Berichtssaison gerichtet, unter anderem mit Zahlen von Eon . Bei dem Energiekonzern wirkte sich zum Jahresauftakt das britische Kundengeschäft belastend auf den Gewinn aus, die Jahresprognose bekräftigte der Konzern. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Aktien um 0,77 Prozent bergauf.

Merklich bewegt waren ansonsten im Dax noch die Aktien von Thyssenkrupp , bei denen es sich andeutetet, dass sie nach einem fast 30-prozentigen Kurssprung vom Freitag nun vorbörslich wieder um 2 Prozent zurück kommen.

Bei den Nebenwerten wurden Zahlen von der Cewe Stiftung, Hypoport sowie der Deutschen Pfandbriefbank vorgelegt. Letztere Aktien kletterten wegen eines besser als erwarteten Erstquartalsgewinns um 1,5 Prozent.

Auch aussagekräftige Analystenkommentare bewegten am Morgen die vorbörslichen Kurse: Hochtief kletterten, weil die australische Investmentbank Macquarie bei den Aktien eine attraktive Einstiegsmöglichkeit gekommen sieht. MTU dagegen litten unter einer Abstufung durch die Citigroup.