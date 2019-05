16.05.2019, 14:55 Uhr | dpa-AFX

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist am Donnerstag ins Plus gedreht und hat sich auch am frühen Nachmittag noch in der Gewinnzone gehalten. Zuletzt rückte der Leitindex der Eurozone um 0,39 Prozent auf 3399,06 Punkte vor. Börsianer verwiesen als Stütze darauf, dass die tonangebende Wall Street höher erwartet wird. Dort sorgten gute Geschäftszahlen des Handelskonzerns Walmart und des Netzwerk-Spezialisten Cisco für gute Stimmung.