dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinnmitnahmen im Dax erwartet

17.05.2019, 07:34 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - TIEFER ERWARTET - Nach der Kursstärke am Donnerstag könnten Anleger vor dem Wochenende am deutschen Aktienmarkt Gewinne mitnehmen. Immerhin hat der Dax in dieser Woche bislang ein Plus von gut zwei Prozent eingefahren. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn um gut ein halbes Prozent niedriger auf 12 246 Punkte.

USA: - ERHOLUNG - Die US-Aktienmärkte sind dank guter Wirtschaftsdaten und Unternehmenszahlen auch am Donnerstag auf Erfolgskurs geblieben. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 25 862,68 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,89 Prozent auf 2876,32 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,02 Prozent auf 7580,14 Punkte.

ASIEN: - GEMISCHT - An den Börsen Asiens ist am Freitag keine klare Tendenz zu erkennen. Japans Nikkei 225 tendiert 1,06 Prozent stärker bei 21 286,47 Punkten. Hongkongs Hang Seng verliert 0,81 Prozent auf 28 045,91 Punkte, und Chinas CSI 300 gibt zur Stunde 1,83 Prozent auf 3675,38 Zähler ab.

DAX 12.310,37 1,74%

XDAX 12.286,22 1,51%

EuroSTOXX 50 3.438,56 1,56%

Stoxx50 3.146,77 1,42%

DJIA 25.862,68 0,84%

S&P 500 2.876,32 0,89%

NASDAQ 100 7.580,14 1,02%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 167,14 0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1177 0,02%

USD/Yen 109,65 -0,18%

Euro/Yen 122,55 -0,16%

ROHÖL:

Brent 72,79 +0,17 USD

WTI 63,06 +0,19 USD

