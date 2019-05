Großes Förderprogramm

Bericht: 52 Milliarden Euro vom Bund sind der Bahn zu wenig

17.05.2019, 17:05 Uhr | dpa

Bahn-Reisende an einem überfüllten Bahnsteig: Die Bundesregierung will mehr Geld Schienen, Stellwerke und Bahnhöfe investieren. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Um den Erhalt der Infrastruktur zu gewährleisten, soll die Bahn laut eines Medienberichts 52 Milliarden Euro vom Bund erhalten. Angesichts große Herausforderungen ist das der Bahn zu wenig.

Die Deutsche Bahn wird künftig deutlich mehr Geld vom Bund bekommen: Für Investitionen in den Erhalt der Schieneninfrastruktur werde der Staatskonzern bis zum Jahr 2029 rund 52 Milliarden Euro erhalten, berichteten am Freitag das "Handelsblatt" und die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Das Verkehrsministerium und die Deutsche Bahn betonen, die Verhandlungen über die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) seien noch nicht abgeschlossen.

CSU und SPD wollen Bahn stärken

Die Summe von 52 Milliarden Euro sei bei einem Gespräch von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Finanzstaatssekretär Werner Gatzer (SPD) mit Haushalts- und Verkehrspolitikern der Koalition am Donnerstagabend vereinbart worden, berichtete das RND unter Berufung auf Koalitionskreise. Zusammen mit Eigenmitteln des Bahn-Konzerns belaufe die Summe sich auf insgesamt 83 Milliarden Euro.

Laut "Handelsblatt" einigte sich die Runde darauf, die Mittel für den Erhalt des Schienennetzes von bislang 3,5 Milliarden Euro im Jahr für die nächsten fünf Jahre um 1,15 Milliarden Euro zu erhöhen. In den fünf darauffolgenden Jahren sollen es 2,1 Milliarden Euro mehr sein. Das wären insgesamt 51,25 Milliarden Euro.

Vergangene Woche wollte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) offenbar festschreiben, dass die Bahn die Dividende in Höhe von 650 Millionen Euro, die sie dem Bund als Eigentümer jedes Jahr überweisen muss, direkt zurückerhält, um das Geld in Schienen, Stellwerke und Bahnhöfe zu investieren.

Bahn fordert deutlich mehr Unterstützung

Bahnverbände und Gewerkschaften hatten angesichts der Probleme der Deutschen Bahn und der Klimaziele der Bundesregierung noch mehr Geld gefordert. Sie verlangen sieben Milliarden Euro jährlich für Instandhaltung und Investitionen in die Schiene.









Die Bahn kämpft mit vielen Verspätungen und Zugausfällen. Das liegt an Streiks und schlechtem Wetter und nach Angaben der Bahn auch an fehlenden Reservezügen und Mängeln in der Instandhaltung. Die von fünf auf zehn Jahre verlängerte Laufzeit der LuFV gibt dem Staatskonzern die Möglichkeit, längerfristig zu planen.