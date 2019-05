dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax steigt Richtung 12000 Punkte

24.05.2019, 07:33 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - ANSTIEG ERWARTET - Nach dem neuerlichen Rutsch auf ein Wochentief von 11 926 Punkten dürfte der Dax am Freitag wieder zulegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn fast ein halbes Prozent höher auf 12 003 Punkte. Die aktuelle Wochenbilanz ist mit fast 2,5 Minus aber klar negativ.

USA: - ABWÄRTS - Die Anfang Mai begonnene Talfahrt an den US-Börsen hat sich am Donnerstag noch beschleunigt. Die Furcht der Anleger vor einer Verschärfung des Handelskriegs zwischen den USA und China drückte schwer auf die Kurse. Der Dow Jones Industrial fiel um 1,11 Prozent auf 25 490,47 Punkte. Erst in der letzten Handelsstunde konnte er die Verluste etwas eindämmen. Sollte der Dow am Freitag weiter fallen, droht der tiefste Stand seit Februar.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen in Fernost notieren am Freitag nicht einheitlich. Japans Nikkei 225 verliert zur Stunde 0,42 Prozent auf 21 061,91 Punkte. Hongkongs Hang Seng gewinnt 0,22 Prozent auf 27 327,26 Punkte, und Chinas CSI 300 ist 0,06 Prozent im Plus bei 3586,02 Zählern.

DAX 11.952,41 -1,78%

XDAX 11.942,15 -1,70%

EuroSTOXX 50 3.327,20 -1,76%

Stoxx50 3.083,79 -1,09%

DJIA 25.490,47 -1,11%

S&P 500 2.822,24 -1,19%

NASDAQ 100 7.307,93 -1,52%

Bund-Future 167,21 -0,06%

Euro/USD 1,1182 0,00%

USD/Yen 109,59 -0,01%

Euro/Yen 122,55 0,00%

Brent 68,54 +0,78 USD

WTI 58,60 +0,69 USD

