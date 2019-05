Aktien Frankfurt: Dax erobert 12000-Punkte-Marke zurück

24.05.2019, 11:50 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag einen Teil seiner kräftigen Vortagesverluste wettgemacht und die 12 000-Punkte-Marke zurückerobert. US-Präsident Donald Trump stellte in Aussicht, den Streit um den Telekomausrüster Huawei in den Handelsgesprächen mit China zu lösen. In Großbritannien kündigte unterdessen die im Brexit mit ihrem EU-Austrittsabkommen drei Mal im britischen Parlament gescheiterte Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt an.

Bis zur Mittagszeit gewann der deutsche Leitindex 0,80 Prozent auf 12 048,62 Punkte, womit er allerdings immer noch auf ein Wochenminus von 1,6 Prozent zusteuert. Der MDax stieg am Freitag um 0,58 Prozent auf 25 264,62 Zähler, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um rund 1 Prozent zulegte.

"Die Stimmung ist weiterhin nervös, aber insgesamt haben sich die Anleger erst einmal wieder beruhigt", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Nun hänge der weitere Verlauf wohl vor allem von anstehenden Wirtschaftsdaten aus den USA ab. Dort wird am Nachmittag über die Auftragseingänge für langlebige Güter im April berichtet, die ein wichtiger Indikator für die Investitionsneigung der Amerikaner sind.

Unternehmensseitig blieb es ruhig. Die Berichtssaison ist zu Ende, die Nachrichtenlage dünn und auch in der Presse gibt es nichts sonderlich Aufregendes zu Einzelwerten. Einige Unternehmen schütten zurzeit ihre Dividenden aus, unter ihnen auch die Deutsche Bank . Deren Aktionäre hatten am Vorabend dem langjährigen Aufsichtsratschef Paul Achleitner einen Denkzettel verpasst. Zur Hauptversammlung votierten die Anteilseigner mit nicht einmal 72 Prozent des vertretenen Grundkapitals für dessen Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr. Ein Jahr zuvor noch hatte Achleitner 84,40 Prozent Zustimmung erhalten.

Aktien aus der Auto- und der Technologiebranche stabilisierten sich, unter ihnen etwa die von Volkswagen mit einem Kursplus von rund 1 Prozent oder die von Daimler und BMW mit jeweils plus 0,6 Prozent. Die Anteile von Infineon drehten nach anfänglichen Gewinnen in die Verluste und gaben um 0,3 Prozent nach. Papiere aus diesen Branchen leiden besonders kräftig, wenn der Zollkonflikt zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften - wie in den vergangenen Tagen und Wochen - hochkocht.

Fraport gewannen im MDax marktdurchschnittliche 0,6 Prozent. Der Flughafenbetreiber erhöhte seinen Anteil am Flughafen Lima auf nun etwas über 80 Prozent. Ein Preis für die erworbenen weiteren zehn Prozent wurde allerdings nicht genannt.

Ansonsten bewegten vor allem Umstufungen. So empfiehlt die Baader Bank die Aktie von Hugo Boss zum Kauf. Laut Bosse hat sich für das Papier des Modeunternehmen inzwischen das Risiko/Rendite-Verhältnis verbessert. Zudem rechnet er mit einer zunehmenden Wachstumsdynamik, was dem Papier von Hugo Boss im MDax ein Plus von 1,1 Prozent bescherte.

Das Bankhaus Metzler strich seine Verkaufsempfehlung für die SMA-Solar-Aktie und stufte sie auf "Hold" hoch. Analyst Guido Hoymannglaubt mit Blick auf den Photovoltaik-Spezialisten, dass dessen Aktie nach der langen Schwächephase seit Mitte 2018 und vor dem Hintergrund der wieder anziehenden Nachfrage den Boden gefunden haben dürfte. Für diese Aktie ging es daraufhin im SDax um 11 Prozent nach oben an die Index-Spitze./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---