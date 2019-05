dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Pendeln um die 12000 Punkte

27.05.2019, 07:33 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGT - Auch zu Beginn der neuen Handelswoche dürfte der Dax um die Marke von 12 000 Punkten pendeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Viertelprozent höher auf 12 038 Punkte. In London und den USA bleiben die Börsen am Montag wegen Feiertagen geschlossen. "Mit den Feiertagen dort dürfte es noch ruhiger zugehen", schrieb Analyst Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Das deutsche Aktiengeschäft dürfte von deutlich geringeren Börsenumsätzen gekennzeichnet sein, was allerdings hier und dort größeren Kursausschlägen Vorschub leisten könnte.

USA: - VERSÖHNLICHES ENDE/MONTAG ZU - Nach einer turbulenten Woche haben versöhnlichere Worte des US-Präsidenten am Freitag für ein wenig mehr Zuversicht unter Anlegern gesorgt. Der Dow Jones Industrial erholte sich um 0,37 Prozent auf 25 585,69 Punkte. Zwischenzeitlich hatte er die Gewinne fast gänzlich wieder abgegeben. Beobachter sprachen von einem verhaltenen Aktiengeschäft vor dem Feiertag "Memorial Day" am Montag, dann sind die US-Börsen geschlossen. Auf Wochensicht verlor der Dow 0,7 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den Börsen in Asien ergibt sich zu Wochenbeginn keine klare Tendenz. Japans Nikkei 225 steigt zur Stunde um 0,26 Prozent auf 21 172,34 Punkte, Hongkongs Hang Seng gibt 0,56 Prozent auf 27 200,14 Punkte ab und Chinas CSI steigt um 0,09 Prozent auf 3597,28 Punkte.

DAX 12.011,04 0,49%

XDAX 12.034,37 0,77%

EuroSTOXX 50 3.350,70 0,71%

Stoxx50 3.103,32 0,63%

DJIA 25.585,69 0,37%

S&P 500 2.826,06 0,14%

NASDAQ 100 7.300,96 -0,10%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 167,26 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1210 0,05%

USD/Yen 109,48 0,17%

Euro/Yen 122,73 0,22%

ROHÖL:

Brent 68,68 -0,01 USD

WTI 58,38 -0,25 USD

