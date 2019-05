Aktien Wien Schluss: ATX reagiert kaum auf Sturz der Regierung

27.05.2019, 18:21 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag gelassen auf den Sturz der Regierung in Wien reagiert. Der ATX ging nach anfänglichen Kursgewinnen noch mit plus 0,01 Prozent bei 2954,63 Punkten aus dem Handel. Am Nachmittag hatte der Nationalrat der Regierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das Misstrauen ausgesprochen und enthob sie damit des Amtes.

In Sachen Konjunkturdaten standen keine marktbewegenden Einträge im Kalender. Zudem blieben Impulse seitens der Wall Street aus, denn die US-Börsen bleiben aufgrund eines Feiertages geschlossen.

An der Spitze des ATX Prime-Index stieg der Aktienkurs von Do & Co um rund sieben Prozent. Der Cateringkonzern hat einen Vertrag für eine Dauer von 15 Jahren mit Türk Hava Yollari A.O (Turkish Airlines) an Land gezogen.

Daneben rückten die Aktien der Unternehmen in Fokus, die an diesem Dienstag Quartalszahlen vorlegen werden. So fielen die Aktien von Semperit um 0,32 Prozent. Österreichische Analysten erwarten für das erste Quartal des Gummiherstellers einen kleinen Nettogewinn nach einem Verlust im Vorjahr. Die Umsätze sollen dagegen leicht zurückgehen. Unterdessen zogen die Aktien des Baukonzerns Porr um 2,30 Prozent an. Das Unternehmen dürfte sein Betriebsergebnis vor Abschreibungen um ein Viertel gesteigert haben.

Auch in der Immobilienbranche werden die Bücher für das erste Quartal geöffnet. So stiegder Aktienkurs von UBM trotz schwacher Prognose um 1,51 Prozent. Für Immofinanz (plus 0,92 Prozent) sehen Marktexperten steigende Ergebnisse. Schon zu Wochenbeginn berichtete s Immo für das erste Quartal von höheren Mieterlösen und mehr Gewinn. Die Aktien gingen um 0,85 Prozent höher aus dem Handel.