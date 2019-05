Aktien New York: Moderate Gewinne nach langem Wochenende

28.05.2019, 16:13 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist nach dem verlängerten Wochenende mit moderaten Aufschlägen in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial legte am Dienstag um 0,40 Prozent auf 25 688,95 Punkte zu.

Am vergangenen Freitag hatte der US-Leitindex eine insgesamt etwas schwächere Woche noch versöhnlich beendet. Die Charttechnik-Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar sehen kurzfristig weiterhin im Bereich zwischen 25 200 und 25 400 eine bewährte Nachfragezone, die zuletzt jedoch immer stärker unter Druck gekommen sei.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,41 Prozent auf 2837,53 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,63 Prozent auf 7346,73 Punkte.