Aktien Frankfurt Schluss: Dax hält sich trotz Verlust über 12 000 Punkten

28.05.2019, 17:54 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei freundlichen Handelstagen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag etwas zurückgehalten. Der Dax konnte jedoch die runde Marke von 12 000 Punkten verteidigen. Auch wegen mangelnder Impulse von der Wall Street ging es für den deutschen Leitindex letztlich um 0,37 Prozent abwärts auf 12 027,05 Punkte. Der MDax , in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen versammelt sind, verlor 0,19 Prozent auf 25 184,91 Punkte.

"Es schwebt weiter der Handelsstreit zwischen den USA und China wie ein Damoklesschwert über dem Aktienmarkt", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Gibt es hier nicht bald signifikante Fortschritte, könnte sich die Hoffnung der Anleger auf einen wirtschaftlichen Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte ganz schnell zerschlagen." Dann dürfte sich der Dax die 12 000er-Marke eine Zeit lang von unten anschauen müssen, so Stanzl.