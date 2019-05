DAX-FLASH: Dax etwas schwächer - Anleger gehen auf Nummer sicher

29.05.2019, 07:12 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursverluste im US-Aktienhandel am Vortag dürften den Dax zur Wochenmitte mit nach unten ziehen. Einmal mehr hatte die Furcht vor Restriktionen im US-chinesischen Handel an der Wall Street Aktienverkäufe ausgelöst. Auch Asiens Börsen meldeten am Mittwoch Verluste. Den Dax taxierte

der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,66 Prozent niedriger auf 11 948 Punkte.

"Der Handelskonflikt bleibt eine der größten Gefahren für die Weltwirtschaft und damit auch für die Börsen", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Der Dow hatte nach dem Handelsschluss am deutschen Markt noch knapp ein Prozent eingebüßt und war fast auf dem Tagestief aus dem Handel gegangen. Anleger gehen auf Nummer sicher, an den Anleihemärkten steigen die Kurse immer weiter. "Während der Aktienmarkt lediglich eine kleine Konjunkturdelle einpreist, stellt der Rentenmarkt einen massiven konjunkturellen Abschwung in Aussicht", sagte Altmann.