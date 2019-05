Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax sinkt deutlich unter 12000 Punkte

29.05.2019, 09:21 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Risikoscheu der Anleger nimmt wieder zu: Der Dax rutschte am Mittwoch kurz nach der Eröffnung deutlich unter die runde Marke von 12 000 Punkten. Mit 11 893,07 Punkten stand er zuletzt 1,11 Prozent tiefer. Einmal mehr geht die Furcht um vor weiteren Einschränkungen im US-chinesischen Handel.

Kursverluste an den Börsen in New York und in Japan färbten ab. Der MDax verlor bislang 0,50 Prozent auf 25 059,03 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,20 Prozent nach unten.

Angesichts der kurzen Halbwertszeit von Kursgewinnen im Nachgang an die Europa-Wahl scheine sich die Weisheit "politische Börsen haben kurze Beine" einmal mehr zu bewahrheiten, kommenterten die Experten der Helaba. Belastungsfaktoren seien nach wie vor der ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China, eine drohende Eskalation zwischen den USA und dem Iran, der Brexit und eine mögliche Konfrontation zwischen der italienischen Regierung und der Europäischen Union.