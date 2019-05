Aktien New York: Handelssorgen drücken Dow etwas weiter ins Minus

29.05.2019, 17:03 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Aus Sorge vor den konjunkturellen Folgen des Handelsstreits halten sich die Anleger am Mittwoch an der Wall Street weiter bedeckt. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,57 Prozent auf 25 204,10 Punkte. Am Vortag war der US-Leitindex nach dem langen Wochenende bereits deutlich schwächer in die neue Woche gestartet.

Der breit gefasste S&P 500 büßte am Mittwoch 0,42 Prozent auf 2790,64 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,40 Prozent auf 7249,09 Punkte nach unten.

In den Tagen zuvor war es etwas ruhiger geworden um das Dauerthema Handelsstreit, doch seit dem Vortag sind die Sorgen wieder zurück. An den Börsen sorgt für erhöhten Druck, dass bei dem Konflikt der beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter kein Ausweg in Sicht ist. In diese Richtung hatte sich jüngst US-Präsident Donald Trump im Rahmen eines Staatsbesuchs in Japan geäußert.

China droht derweil beim Thema Rohstoffe. Ein hoher Regierungsbeamter sowie Staatsmedien machten am Mittwoch deutlich, dass Seltene Erden verknappt und so als Waffe im Handelskonflikt eingesetzt werden könnten. Experten warnten daraufhin vor starken Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. China ist der weltgrößte Produzent dieser für die High-Tech-Branche wichtigen Metalle.