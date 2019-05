Aktien Frankfurt Schluss: Zollstreit und Konjunkturangst zwingen Dax in die Knie

29.05.2019, 17:47 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der schwelende US-chinesische Handelskonflikt sowie zunehmende Konjunkturängste haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte die Stimmung vermiest. Verstärkt wurde die Talfahrt von dem sich zuspitzenden Konflikt zwischen der EU und Italien wegen der ausufernden Staatsfinanzen des südeuropäischen Landes. Negative Impulse kamen zudem von klaren Verlusten an den Fernost-Börsen und einer erneut schwachen Wall Street.

Der Dax schloss am Mittwoch mit einem Minus von 1,57 Prozent bei 11 837,81 Punkten. Bereits am Vortag hatte der deutsche Leitindex schwächer geschlossen, sich aber noch über der runden Marke von 12 000 Punkten halten können. Der MDax , in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, verlor 1,72 Prozent auf 24 751,48 Punkte.