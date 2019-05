29.05.2019, 18:10 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben sich die Sorgen vor den konjunkturellen Folgen des internationalen Handelsstreits am Mittwoch im Verlauf verschärft: Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel erstmals seit Anfang Februar wieder unter 25 000 Punkte. Zuletzt stand ein Minus von rund 1,5 Prozent auf 24 970,39 Punkte zu Buche. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 gaben zuletzt etwas weniger stark nach.