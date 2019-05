Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert - Ruhiger Feiertagshandel erwartet

30.05.2019, 09:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem jüngsten Rücksetzer hat sich der Dax am Donnerstag wieder etwas gefangen. In den ersten Handelsminuten ging es für den Leitindex am Feiertag "Christi Himmelfahrt" um 0,42 Prozent auf 11 887,28 Punkte nach oben. Auch der MDax der mittelschweren Unternehmen konnte sich nach seinem Rückfall am Vortag wieder stabilisieren und legte um 0,55 Prozent auf 24 888,76 Zähler zu. Ähnlich sah es in Europa aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um ein halbes Prozent vor.

Am Vortag war der deutsche Leitindex noch auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen. Hierfür hatten vor allem die wieder an die Märkte rund um den Globus zurückgekehrten Sorgen um den US-chinesischen Handelskonflikt den Ausschlag gegeben. Forciert wurde die Talfahrt am hiesigen Aktienmarkt durch den sich zuspitzenden Konflikt zwischen der EU und Italien wegen der hohen Staatsverschuldung des Landes.

Von diesen beiden Faktoren gehen nach Ansicht von Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners unverändert die größten Risiken für die Börsen aus. Wegen des Feiertags ist am deutschen Markt jedoch eher mit geringen Börsenumsätzen und folglich oft eher zufälligen oder schwer zu begründenden Kursbewegungen zu rechnen.