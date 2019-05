Aktien Osteuropa: Gewinne in Warschau - Verluste in Budapest

31.05.2019, 19:58 Uhr | dpa-AFX

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den großen osteuropäischen Aktienmärkten hat sich am Freitag nur die Börse in Warschau gegen die wieder deutlich eingetrübte Stimmung an den internationalen Handelsplätzen gestemmt. Für Verunsicherung sorgte, dass US-Präsident Donald Trump nun auch dem Nachbarland Mexiko als Vergeltung für illegale Migration Strafzölle angedroht hat.

Der polnische Leitindex Wig-30 stieg um 0,59 Prozent auf 2570 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 0,60 Prozent auf 57 909,95 Zähler zu.

Unter den größten Gewinnern fanden sich Aktien des Mobilfunkbetreibers Play mit einem Plus von 4,55 Prozent. Gewinne von mehr als 2 Prozent verbuchten die Anteilscheine des Energieversorgers PGE und der PKO Bank Polski. Die Papiere des Spieleherstellers CD Projekt hingegen büßten 3,03 Prozent ein.

Der tschechische Leitindex PX trat mit plus 0,05 Prozent auf 1044,09 Punkte nahezu auf der Stelle. Bei höherem Volumen gefragt waren die Aktien der Finanzhäuser Komercni Banka mit plus 0,34 Prozent und Moneta Money Bank mit plus 0,40 Prozent.

Der ungarische Bux fiel um 0,42 Prozent auf 40 904,12 Punkte. Unter den Index-Schwergewichten verloren OTP Bank 0,98 Prozent. Magyar Telekom legten gegen den Trend um 0,72 Prozent zu.

In Moskau bewegte sich der RTSI mit plus 0,04 Prozent auf 128709 Punkte kaum von der Stelle.