Aktien New York Schluss: Wall Street nach Zolleskalation wieder im Abwärtssog

31.05.2019, 22:21 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Mexiko haben den Dow Jones Industrial am Freitag auf das tiefste Niveau seit Ende Januar geschickt. Der US-Leitindex knüpfte an seinen jüngsten Abwärtstrend an und fiel um 1,41 Prozent auf 24 815,04 Punkte. Damit erwies sich die zaghafte Erholung vom Donnerstag als Strohfeuer.

Im Mai büßte der Dow knapp 7 Prozent ein und verzeichnete so den ersten Monatsverlust in diesem Jahr. Auf Wochensicht ergab sich ein Minus von rund 3 Prozent - der größte Verlust seit Dezember.

Der breit gefasste S&P 500 büßte am Freitag 1,32 Prozent auf 2752,06 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,62 Prozent auf 7127,96 Punkte nach unten.