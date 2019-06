Aktien Frankfurt Eröffnung: Zollkonflikt verschreckt Anleger weiterhin

03.06.2019, 09:15 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nachdem der bisher schlechteste Börsenmonat des Jahres beendet wurde, ist der deutsche Aktienmarkt auch schwach in den Monat Juni gestartet. Der Dax fiel am Montag in den ersten Handelsminuten um 0,70 Prozent auf 11 644,47 Punkte und lag damit unter dem Tagestief vom Freitag. Dies war zudem der tiefste Stand seit Anfang April.

Damit nähert sich der deutsche Leitindex der 200-Tage-Linie, die aktuell bei etwa 11 617 Punkten verläuft. Als Indikator für den längerfristigen Trend des Dax findet diese Linie am Markt große Beachtung. Sollte das Börsenbarometer darunter fallen, könnte sich der Abwärtsdruck noch verstärken.

Der MDax der mittelschweren Unternehmen verlor am Montagmorgen 0,81 Prozent auf 24 575,52 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,71 Prozent auf 3257,21 Punkte.