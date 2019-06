Aktien New York: Alphabet und Facebook belasten Nasdaq - Dow steigt etwas

03.06.2019, 20:43 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Berichte über eine Untersuchung der Marktmacht von Google und Facebook haben am Montag deren Kurse und damit auch die Technologiebörse Nasdaq erheblich belastet. Der Nasdaq 100 Index, in dem beiden Aktien enthalten sind, fiel um 1,67 Prozent auf 7009,27 Punkte, den niedrigsten Stand seit Anfang März. Facebook-Aktien büßten 7,5 Prozent ein und lagen am Ende des Nasdaq 100. Der Kurs des Google-Mutterkonzerns Alphabet verlor 6,5 Prozent.

Die beiden Tech-Riesen Facebook und Google sind Kreisen zufolge zum Ziel von Untersuchungen der US-Behörden geworden. In den beiden voneinander getrennten Fällen geht es um die Marktmacht der Konzerne, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen meldete.

Gegen Facebook ermittelt demzufolge die Marktaufsicht "Federal Trade Commission" (FTC). Mit der Untersuchung gegen die Google-Sparte von Alphabet sei das Justizministerium betraut. Das "Wall Street Journal" hatte über beide Entwicklungen zuerst berichtet. Der Hintergrund sei, dass die beiden staatlichen Stellen ihre Zuständigkeiten für die beiden Konzerne neu geordnet hätten.

Analyst Justin Post von der Bank of America sagte, eine solche Untersuchung bei Google könne regulatorische Eingriffe zur Folge haben, sie könne aber auch in eine Aufspaltung des Konzerns münden.

Uneinheitlich, insgesamt aber wenig bewegt zeigten sich der Dow Jones Industrial und der S&P 500 : Während der Dow um 0,24 Prozent auf 24 875,70 Punkte leicht zulegte, gab der marktbreite S&P 500 um 0,04 Prozent auf 2750,93 Zähler moderat nach. Der Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte die Anleger nach wie vor in Schach halten und höhere Kursgewinne verhindern, sagten Händler.

Auch bei Apple gab es am Markt Spekulationen um eine Untersuchung des iPhone-Konzerns durch die US-Justiz. Die Papiere büßten vorübergehend bis zu 2,7 Prozent ein, lagen zuletzt aber nur noch mit 0,7 Prozent im Minus. Der Konzern stellt derzeit auf der Entwicklerkonferenz WWDC Neuigkeiten zu seinen Produkten vor. Deutlich stärker unter Druck standen mit minus 4,3 Prozent die Papiere von Amazon, eines weiteren Tech-Giganten.

Derweil reißen die Nachrichten zu Fusionen und Übernahmen nicht ab. Der deutsche Chiphersteller Infineon greift für für neun Milliarden Euro nach dem US-Konkurrenten Cypress Semiconductor. Dessen Aktie schossen um fast 25 Prozent auf 22,17 Dollar nach oben und blieben damit knapp unter dem Gebot von 23,85 US-Dollar je Cypress-Aktie. Die Übernahmefantasie stütze auch Aktien anderer Chip-Hersteller: AMD und Maxim Integrated legten jeweils knapp 2 Prozent zu und NXP Semiconductors um 2,5 Prozent.

Eine noch größere Übernahme stemmt die Investmentgesellschaft Blackstone. Diese will für 18,7 Milliarden US-Dollar einen Teil der US-Logistikimmobilien des Investmentmanagers GLP aus Singapur übernehmen. Das kam bei Anlegern gut an, Blackstone-Aktien stiegen um 2,6 Prozent.