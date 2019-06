Aktien New York: Hohe Gewinne - Zinshoffnung macht jüngste Verluste vergessen

04.06.2019, 20:17 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Zinssenkungen hat am Dienstag die jüngsten Verluste an den New Yorker Börsen vergessen gemacht. Vor allem für den tags zuvor nach Berichten über eine Untersuchung der Marktmacht von Google und Facebook sehr schwachen Nasdaq 100 ging es nun wieder deutlich bergauf. Das Plus belief sich zuletzt auf 2,39 Prozent auf 7144,56 Punkte, womit die Montagsverluste wieder wettgemacht sind.

Sehr fest präsentierte sich auch der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Aufschlag von 1,84 Prozent auf 25 277,01 Punkte. Nach seinen deutlichen Verlusten am vergangenen Freitag hatte er zum Wochenauftakt nahezu unverändert geschlossen, wurde dabei aber gebremst von den Einbußen der im Leitbarometer notierten Techwerte. Für den breit gefassten und daher besonders aussagekräftigen S&P 500 ging es am zweiten Handelstag der Woche um 1,80 Prozent auf 2793,84 Zähler hoch.

An den Finanzmärkten setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank Fed angesichts der weltweiten Handelsspannungen und der damit verbundenen konjunkturellen Risiken die Leitzinsen bald senken könnte. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Dienstag auf einer Konferenz in Chicago gesagt, man werde den Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China genau beobachten und "wie immer" entsprechend reagieren, um das Wachstum aufrechtzuerhalten.

Zudem scheint in den Zollstreit zwischen den USA und Mexiko Bewegung zu kommen. Die Vereinigten Staaten und der lateinamerikanische Nachbar wollen das Thema Strafzölle gegen Mexiko kurz vor Ablauf der Frist offenbar vom Tisch bekommen. US-Außenminister Mike Pompeo und sein mexikanischer Kollege Marcelo Ebrard treffen sich am Mittwoch in Washington, um eine Lösung zu finden.

Im zuletzt durch die Zolldrohung gegen Mexiko abgestraften Autosektor griffen die Anleger daher wieder zu. Mexiko ist ein wichtiger Produktionsstandort für die internationalen Autobauer, auch für die US-Hersteller, weshalb Zölle gegen das Land die Konzerne treffen würden.

Ford und General Motors gewannen mehr als 3 beziehungsweise mehr als 5 Prozent, Fiat Chrysler legten um fast dreieinhalb Prozent zu. Dass der Renault -Verwaltungsrat die Entscheidung über eine mögliche Fusion mit dem italienisch-amerikanischen Autobauer zunächst vertagt hat, spielte für den Aktienkurs von Fiat Chrysler keine Rolle. Die Gespräche würden fortgesetzt, hieß es.

War die Stimmung der Anleger von Apple, Microsoft, Intel, der Google-Mutter Alphabet, Facebook und Amazon am Montag im Keller, herrschte am Dienstag schon wieder Feierlaune angesichts der hohen Kursaufschläge von bis zu 3,6 Prozent.

Die Papiere des Fahrdienstvermittlers Uber rückten um 2,3 Prozent vor, während die des Konkurrenten Lyft leicht im Minus tendierten. Sie wurden nun von einigen Analysten zum ersten Mal eingestuft. Analyst Lloyd Walmsley von der Deutschen Bank lobte Uber als attraktivste neue Internet-Story seit der Erstnotiz von Facebook.

US Steel machten eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs nichts aus, die Aktien gewannen fast 5 Prozent. Die Anteile von Tiffany legten um 3,6 Prozent zu. Der Schmuck-Einzelhändler hatte mit seinen Umsätzen für das vergangene Quartal zwar enttäuscht, verbreitete aber Optimismus für das zweite Geschäftshalbjahr.