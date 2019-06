DAX-FLASH: Dax kratzt wieder an Marke von 12000 Punkten

05.06.2019, 07:16 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seine Erholungsrally am Mittwoch zunächst fortsetzen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,28 Prozent höher auf 12 005 Punkte. Damit dürfte er es nach der exponentiellen 200-Tage-Linie am Vortag nun auch knapp über die mittelfristige 50-Tage-Linie schaffen.

Weiterer Schub kommt von der Wall Street, wo der marktbreite S&P 500 seine jüngste Korrektur mit einer klaren Reaktion nach oben beendete - in Erwartung, dass die US-Notenbank Fed angesichts der weltweiten Handelsspannungen und der damit verbundenen konjunkturellen Risiken die Leitzinsen bald senken könnte. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Dienstag auf einer Konferenz in Chicago gesagt, man werde den Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China genau beobachten und "wie immer" entsprechend reagieren, um das Wachstum aufrechtzuerhalten.

Die Wall-Street-Rally setzte sich am Morgen in Asien fort, trotz etwas schwächerer Daten aus China.